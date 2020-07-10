Голая студентка позагорала в солярии и попала на камеру извращенца

Жительница американского округа Монро, штат Нью-Йорк, подала в суд на работника спортивного клуба Planet Fitness, который тайно снимал ее на мобильный телефон. Об этом сообщается на сайте Asbury Park Press.

22-летняя пострадавшая утверждает, что извращенец снимал ее на камеру, пока она голая загорала в солярии тренажерного зала. 6 июля адвокат Ричард Ломурро (Richard Lomurro) подал иск от лица клиентки на Planet Fitness и работника спортклуба Легетта Грэма (Legett Graham), который умышленно оставил в солярии телефон с включенной камерой.

Согласно судебному иску, 38-летний Грэм недавно отбыл тюремный срок за другое правонарушение и устроился на ночные смены в Planet Fitness. 20 марта 2019 года на тот момент 21-летняя студентка колледжа позанималась в спортзале и попросила Грэма включить для нее солярий. Он заявил, что должен подготовить комнату перед ее посещением.

Грэм зашел в помещение один и поместил свой сотовый в вентиляционное отверстие в потолке. Затем он впустил посетительницу спортзала в комнату. С помощью спрятанного телефона он запечатлел, как девушка разделась и загорала в солярии абсолютно голой.

Пролежав в кабине около восьми минут, студентка начала одеваться и заметила на потолке телефон. Она попыталась достать его, но не смогла из-за низкого роста. Тогда девушка обратилась за помощью к Грэму. Тот забрал сотовый и соврал, что его личный телефон лежит в машине, поскольку работникам фитнес-центра не разрешено пользоваться им на рабочем месте.

Пострадавшая вызвала полицию. Прибывшие патрульные установили, что спрятанный в потолке телефон принадлежал Грэму. Также выяснилось, что внутренняя политика клуба не запрещает персоналу пользоваться сотовым во время работы.

Грэма уволили из Planet Fitness. По делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Саут-Йоркшир подала в суд на полицию из-за того, что сотрудник ведомства снял с вертолета, как она загорала во дворе голышом. Британка, когда-то работавшая моделью, была в шоке, когда увидела видеозаписи полицейского. Оказалось, что злоумышленник учился с ней в одной школе в то же время, что и она.

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