Германия сильно сократила потребление газа

BDEW: потребление газа в Германии в первой половине 2022 года сократилось на 14,7 процента

В первой половине 2022 года в Германии значительно сократили потребление газа — в ФРГ потратили на 14,7 процента топлива меньше, чем в тот же период 2021 года. Об этом сообщает Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения республики (BDEW). Сильнее всего потребление газа снизилось в июне, упав на 22,6 процента в годовом выражении.

Организация объясняет, что немцы стали меньше нуждаться в газе из-за относительно высоких температур этой весной. Однако даже с поправкой на влияние погоды потребление за полгода сократилось на восемь процентов. Другими факторами могли стать замедление экономического роста республики, а также резкое повышение цен на энергоносители, вынудившее население снижать расходы.

Глава BDEW Керстин Андреа заявила, что потребление газа необходимо сократить еще больше. Например, немцы могут уменьшить обогрев домов на несколько градусов в преддверии зимы. Также до конца лета нужно полностью заполнить газовые хранилища, «чтобы пережить зиму», считает Керстин Андреа. В настоящее время хранилища заполнены на 76,79 процента, свидетельствуют официальные данные.

В начале августа в условиях беспрецедентного роста цен правительство Германии приняло решение ввести газовый сбор для населения. Мера будет действовать с октября 2022 года по апрель 2024-го и позволит разделить с потребителями до 90 процентов роста стоимости газа. Новый сбор должен компенсировать часть затрат национальных газовых компаний на подорожавшее топливо. Размер сбора для средней семьи из двух человек потенциально составит 400 евро в год при тарифе два цента за киловатт-час и 600 евро в год при тарифе в три цента.