Популярная российская блогерша раскрыла подробности жизни в TikTok-хаусе

Блогерша Гаврилина заявила, что в TikTok-хаусе есть повар и человек, отвечающий за чистоту

Популярная российская блогерша и певица Юлия Гаврилина в интервью гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой раскрыла подробности жизни в TikTok-хаусе. В шоу «Дерзкая готовка» она ответила на вопросы о том, кто готовит блогерам еду и убирается в доме. Запись их разговора доступна на YouTube.

Гаврилина рассказала, что в TikTok-хаусе работает повар, который готовит домашнюю еду. По ее словам, из-за загруженного графика блогеры обычно не успевают приготовить себе что-нибудь поесть. «Это настолько все второпях происходит, (...) одна съемка накладывается на другую, еще и вечером придешь, а дома ничего нет, даже сил не хватает на это (готовку — прим. «Ленты.ру»)», — пожаловалась она.

Также блогерша заявила, что в TikTok-хаусе есть человек, который отвечает за чистоту в доме. При этом, как уточнила она, каждый блогер старается убираться в своей комнате.

Ранее другая популярная блогерша Ольга Нечаева в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) пожаловалась на неидеальную лагуну на заграничных островах, куда она отправилась в командировку вместе со своей командой. Ее слова высмеяла журналистка и телеведущая Ксения Собчак.