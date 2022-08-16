Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша раскрыла подробности жизни в TikTok-хаусе

Блогерша Гаврилина заявила, что в TikTok-хаусе есть повар и человек, отвечающий за чистоту

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Популярная российская блогерша и певица Юлия Гаврилина в интервью гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой раскрыла подробности жизни в TikTok-хаусе. В шоу «Дерзкая готовка» она ответила на вопросы о том, кто готовит блогерам еду и убирается в доме. Запись их разговора доступна на YouTube.

Гаврилина рассказала, что в TikTok-хаусе работает повар, который готовит домашнюю еду. По ее словам, из-за загруженного графика блогеры обычно не успевают приготовить себе что-нибудь поесть. «Это настолько все второпях происходит, (...) одна съемка накладывается на другую, еще и вечером придешь, а дома ничего нет, даже сил не хватает на это (готовку — прим. «Ленты.ру»)», — пожаловалась она.

Также блогерша заявила, что в TikTok-хаусе есть человек, который отвечает за чистоту в доме. При этом, как уточнила она, каждый блогер старается убираться в своей комнате.

Ранее другая популярная блогерша Ольга Нечаева в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) пожаловалась на неидеальную лагуну на заграничных островах, куда она отправилась в командировку вместе со своей командой. Ее слова высмеяла журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Аксенов сообщил о пострадавших из-за детонации боеприпасов в Крыму
ФСБ сорвала планы поджога зданий на Ставрополье сторонника «Правого сектора»
Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча между российскими теннисистками
Минобороны доложило об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВСУ
В Минздраве России выявлены махинации с 75 служебными автомобилями
Минздрав Крыма сообщил о состоянии пострадавших при детонации боеприпасов
Девушка забыла нанести крем для загара на губы с филлерами и попала в больницу
В Эстонии начали переносить танк-памятник Т-34 в музей
Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз
Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические расстройства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.