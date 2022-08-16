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Эстония временно закрыла сухопутную границу с Россией

В Эстонии временно приостановили работу пункта пропуска на сухопутной границе с Россией

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Власти Эстонии закрыли сухопутную границу с Россией на пункте пропуска НарваИвангород. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают прибывающих из России людей, среди которых также есть жители Эстонии.

Отмечается, что приостановка работы пункта пропуска носит временный характер и связна с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в Нарве. Сроки открытия границы пока неизвестны.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что помимо танка Т-34, эстонские власти перенесут еще шесть советских памятников в Эстонский военный музей из соображений внутренней безопасности. Так, демонтажу будут подвергнуты мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам и другие монументы.

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Валентина Процкова
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