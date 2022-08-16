США обеспокоились масштабами утечек оружия НАТО с Украины

ГРУ: сенаторы конгресса США в июле посещали Украину для расследования утечек оружия НАТО

Делегация сенаторов конгресса США в июле посещала Украину для расследования масштабов утечек оружия, ранее поставленных НАТО для украинской армии. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ адмирал Игорь Костюков, сообщает РИА Новости.

«Для разбирательств по данному вопросу (попадания западного оружия на "черный рынок" — примечание "Ленты.ру") в июле текущего года Киев посетила специальная группа палаты представителей конгресса США во главе с руководителем комитета по вооруженным силам [Адамом] Смитом», — рассказал Костюков.