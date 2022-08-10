Пентагон заявил о намерении продолжать поставки оружия Киеву

Глава Пентагона Остин заявил, что США намерены продолжить поставлять Киеву вооружение

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон передал Киеву вооружения, которые эффективно показали себя в бою, и намерен продолжить поставки. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Риге после встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Трансляция велась на сайте Пентагона.

Остин подчеркнул, что системы оружия, направленные на Украину, показали свою актуальность и результативность в бою.

Ранее глава Пентагона сообщил, что США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется для защиты суверенитета ее территории, а также снабжать Киев необходимым оборудованием и техникой.

7 августа стало известно, что очередной пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов в адрес Украины в области безопасности станет одним из крупнейших к этому дню, объем запланированных к передаче вооружений и техники оценивается в один миллиард долларов.

По данным трех информированных источников Reuters, ожидается, что Киев получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитный ракетный комплекс «земля-воздух» NASAMS, а также 50 гусеничных бронетранспортеров M113.