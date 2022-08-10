Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Пентагона высказался о сроках предоставления помощи Украине

Глава Пентагона Остин заявил о готовности США помогать Киеву столько, сколько нужно

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов помогать Украине столько, сколько потребуется для защиты суверенитета ее территории. О сроках предоставления военной поддержки Киеву он рассказал на пресс-конференции в Риге после встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Трансляция велась на сайте Пентагона.

Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. «Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку», — заметил он.

Глава Пентагона также заявил, что Вашингтон готов снабжать Киев необходимым оборудованием и техникой. «Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», — заключил министр обороны.

Ранее сообщалось, что Ллойд Остин решил посетить Латвию, чтобы подтвердить американскую приверженность безопасности Балтики и «устойчивое присутствие в регионе».

9 августа стало известно, что США в ближайшее время намерены выделить Украине около 90 миллионов долларов. Финансовый пакет помощи направят в рамках помощи стране по разминированию территорий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через территорию Украины
В Крыму оценили причиненный взрывами ущерб
Жителям Германии пообещали облегчить жизнь из-за роста цен на газ
Филиппины расторгли контракт на поставку вертолетов из России из-за США
Суд признал законным арест украинского журналиста Гордона
Страны G7 призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины
Автомобили Tesla назвали опасными для детей
Блогерша сделала подтяжку лица и на два года осталась с внешностью мужчины
Пригожин отверг связь ареста авторов канала «Сканер» с работой его медиагруппы
Рост цен в Китае побил рекорд из-за свинины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.