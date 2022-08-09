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США выделят пакет финансовой помощи Украине для обезвреживания наземных мин

Politico заявила о планах США выделить Украине $90 млн на обезвреживание наземных мин

Фото: Unsplash

США в ближайшее время намерены выделить Украине около 90 миллионов долларов. Финансовый пакет помощи направят в рамках помощи стране по разминированию территорий, пишет газета Politico со ссылкой на представителя Госдепа. Его имя не называется.

Издание заявило о планах США выделить Украине 89 миллионов долларов на обезвреживание исключительно наземных мин. Часть из этих средств Киев направит на подготовку 100 групп саперов. На остальные средства Украина приобретет необходимое оборудование, среди которого металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

Представитель Госдепа назвал разминирование всех районов Украины «вызовом, с которым Киеву предстоит справляться десятилетиями».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и объявивший об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили выделение финансовой помощи Украине. Политики «подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо».

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Марина Совина
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