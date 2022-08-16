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Бывший глава Кабардино-Балкарии купил сеть супермаркетов «Глобус Гурмэ»

Группа «Синдика» сенатора Канокова купила сеть супермаркетов «Глобус Гурмэ»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Группа «Синдика» сенатора и бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова приобрела сеть гипермаркетов премиум-класса «Глобус Гурмэ», узнал Forbes.

Свои доли продали ресторатор Аркадий Новиков, владелец Pinskiy&Co Антон Пинский и менеджеры «Глобус Гурмэ». Новиков и Пинский стали миноритариями, отметил вице-президент «Синдики» Егор Соломатин. Компания российского сенатора купила три гипермаркета: в ТЦ «Гименей», «Времена года» и «Премьер» на Новой Риге, а также один магазин формата «Глобус Гурмэ экспресс» в аэропорту Шереметьево.

Общая торговая площадь объектов, по оценкам, составляет четыре тысячи квадратных метров. Сумма сделки не раскрывается. В компании уточнили, что ребрендинг сети не планируется. «Синдика» готова инвестировать и в открытие новых супермаркетов, но «не более пяти магазинов в год». Также в планах — выход в города-миллионники.

В прошлом году «Синдика» купила Москворецкий рынок на юге Москвы за 1,8 миллиарда рублей. «Синдика» основана экс-президентом Кабардино-Балкарии в 1991 году. Его личное состояние Forbes в 2021 году оценивал в 750 миллионов долларов

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Платон Щукин
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