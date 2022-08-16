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Украинские военные обстреляли поселок в ДНР из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли поселок Родаково из американской РСЗО HIMARS

Фото: Globallookpress.com

В ночь на вторник, 16 августа, Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по поселку Родаково в Луганской народной республике (ЛНР) четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрела украинских военных в Родаково была разрушена школа и повреждены свыше 10 жилых домов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что из-за обстрела со стороны ВСУ в одном из зданий Никитовской исправительной колонии возник пожар. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

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Алевтина Запольская
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