Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Зарубежные отели столкнулись с проблемами из-за нехватки туристов из России

Представители туротрасли: зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов

Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Зарубежные отели пожаловались на проблемы, с которыми столкнулись из-за нехватки туристов из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Таким обратом, гостиницам, ранее ориентировавшимся на российских отдыхающих, пришлось пересмотреть планы и адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректируя стратегию и план продаж. «Порядка 33 процентов наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить», — заявил директор по продажам и маркетингу отеля Cap St Georges Hotel & Resort на Кипре Панайотис Марку.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

При этом эксперт отметил, что те путешественники, которые все-таки приезжают на отдых, по-прежнему готовы тратить деньги на роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.

По словам директора по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташи Веббер, россияне все реже предпочитают проводить отпуск за рубежом, а те, кто все-таки приезжает, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют. «Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы», — добавила она.

Ранее в августе бывшая сотрудница отеля назвала три предмета в гостиничном номере, уборкой которых часто пренебрегают горничные. Блогерша рассказала, что одной из самых негигиеничных вещей является пульт от телевизора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
На площадке для хранения боеприпасов в Крыму произошел пожар
Бывший глава Кабардино-Балкарии купил сеть супермаркетов «Глобус Гурмэ»
Названа одна из самых модных причесок лета 2022 года
Захарова отреагировала на слова Кулебы о выезде его семьи с Украины
Предсказан новый «Великий Потоп» в США
Российский военный эксперт назвал работой британского спецназа диверсию в Крыму
Шесть россиян пойдут под суд за торговлю младенцами от суррогатных матерей
Мэр эстонского города отказалась избираться из-за сноса танка-памятника
Число эвакуированных после диверсии на военном складе в Крыму выросло
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпразднуют свадьбу в роскошном поместье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.