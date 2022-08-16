Зарубежные отели столкнулись с проблемами из-за нехватки туристов из России

Представители туротрасли: зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов

Зарубежные отели пожаловались на проблемы, с которыми столкнулись из-за нехватки туристов из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

Таким обратом, гостиницам, ранее ориентировавшимся на российских отдыхающих, пришлось пересмотреть планы и адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректируя стратегию и план продаж. «Порядка 33 процентов наших клиентов должно было быть из России и стран СНГ. Конечно, эти цифры пришлось полностью переосмыслить», — заявил директор по продажам и маркетингу отеля Cap St Georges Hotel & Resort на Кипре Панайотис Марку.

При этом эксперт отметил, что те путешественники, которые все-таки приезжают на отдых, по-прежнему готовы тратить деньги на роскошные люксы, дорогие спа-процедуры и рестораны изысканной кухни.

По словам директора по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташи Веббер, россияне все реже предпочитают проводить отпуск за рубежом, а те, кто все-таки приезжает, чаще всего покупают билеты в последнюю минуту из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют. «Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы», — добавила она.

Ранее в августе бывшая сотрудница отеля назвала три предмета в гостиничном номере, уборкой которых часто пренебрегают горничные. Блогерша рассказала, что одной из самых негигиеничных вещей является пульт от телевизора.