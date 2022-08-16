Сотрудника российской колонии осудили на пять лет за взятки от заключенного

В Красноярском крае сотрудника ИК-42 осудили на пять лет за взятки от заключенного

В Красноярском крае суд приговорил к пяти годам лишения свободы начальника отдела по воспитательной работе исправительной колонии №42 (ИК-42) за коррупцию. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, сотрудник колонии попросил 22 тысячи рублей от осужденного и обещал не наказывать его за нарушение дисциплины. Затем он договорился предоставить заключенному телефон, если тот купит ему домашний кинотеатр, принтер, монитор и клавиатуру с мышкой. Однако полицейские задержали фигуранта с полученной техникой.

Мужчина не признал вину. Он утверждал, что они с заключенным делали ремонт. По словам подозреваемого, все, что было куплено, он оплатил самостоятельно. Кинотеатр заключенный также купил для колонии.