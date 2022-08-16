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Канцлер Германии подчеркнул важность прямого общения с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности прямого общения с президентом России Путиным
СюжетСанкции против России:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность прямого общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил газете Dagens Nyheter.

Особенно важно, по мнению Шольца, поддерживать коммуникацию во время кризиса, как бы трудно это ни было. «Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую. Мое четкое послание заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем», — сообщил он.

Канцлер ФРГ также добавил, что не считает возможной нормализацию отношений с Россией в ближайшем будущем. «Пока Россия не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», — отметил Шольц.

В августе этого года Шольц счел санкции со стороны Запада против России очень эффективными. «Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении», — сказал он.

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Варвара Кузьмина
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