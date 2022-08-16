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Глава МИД Украины признался в вывозе своей семьи из страны

Глава МИД Украины Кулеба признался, что его семья покинула страну с началом спецоперации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его семья покинула страну после начала спецоперации России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ночь с 24 на 25-е (февраля — прим. «Ленты.ру») я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», — рассказал Кулеба.

Ранее глава МИД Украины заявил, что некоторые страны Запада готовы принять капитуляцию Украины. Он отметил, что есть ощущение ожидания некоторыми европейскими странами того, что Украина «рухнет», и все проблемы решатся сами собой.

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Василий Мека
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