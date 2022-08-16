Глава украинского МИД рассказал о своих планах по «завоеванию мира»

Дмитрий Кулеба заявил, что стал главой украинского МИД для «завоевания мира»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стал главой внешнеполитического ведомства, чтобы «завоевать мир». Об этом он высказался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен в России в список террористов и экстремистов). Запись их беседы опубликована на YouTube.

Кулеба признался, что получает колоссальное удовольствие от своей деятельности на посту главы украинского МИД. «Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — отметил он.

Глава ведомства также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью поддерживает его стремление, находясь с ним «на одной волне».