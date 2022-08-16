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Глава украинского МИД рассказал о своих планах по «завоеванию мира»

Дмитрий Кулеба заявил, что стал главой украинского МИД для «завоевания мира»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стал главой внешнеполитического ведомства, чтобы «завоевать мир». Об этом он высказался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен в России в список террористов и экстремистов). Запись их беседы опубликована на YouTube.

Кулеба признался, что получает колоссальное удовольствие от своей деятельности на посту главы украинского МИД. «Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — отметил он.

Глава ведомства также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью поддерживает его стремление, находясь с ним «на одной волне».

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Алевтина Запольская
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