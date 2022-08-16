Украина припомнила США их ошибки

Глава МИД Украины Кулеба: важно сохранять трезвость ума в общении с Вашингтоном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США не всегда принимали правильные решения, поэтому, «при всем уважении и симпатии к Вашингтону, важно уметь сохранять трезвость ума». Об этом дипломат сказал в ходе интервью YouTube-каналу журналиста Дмитрия Гордона (внесен в России в список террористов и экстремистов), припомнив Штатам их ошибки.

«Мы знаем, что США в разные годы не всегда принимали правильные решения. Помните, скандал с "Кольчугой" (станцией радиотехнической разведки), которую так и не нашли, но Америка всех убеждала, что Украина продала "Кольчугу" в Ирак, химическое оружие в Ираке, которое так и не нашли», — уточнил министр иностранных дел.

В том же интервью Кулеба признался, что его семья покинула Украину после начала специальной военной операции России. По его словам, это произошло в ночь на 25 февраля.

В 2002 году США обвинили Украину в поставках станций радиотехнической разведки «Кольчуга» в Ирак. Информацию о возможных поставках американские власти получили из аудиозаписей, сделанных бывшим сотрудником Государственной охраны Украины Николаем Мельниченко. Украина все обвинения опровергала.

Скандал сильно ухудшил отношения Украины с США, однако доказать факт продажи «Кольчуг» американская сторона не смогла. Позже в США признали, что реальных доказательств передачи систем в Ирак нет, и, возможно, были только намерения.