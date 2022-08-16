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Следователи начали проверку по факту подрыва железной дороги в Курской области

Baza: в Курской области неизвестные подорвали часть железной дороги, СКР проводит проверку

Фото: Telegram-канал «Baza»

В Курской области начата проверка Следственным комитетом России (СКР) по факту подрыва железной дороги в районе 14-го километра перегона «Льгов-Локинская». Об этом сообщает Baza.

Повреждение железнодорожного полотна заметил обходчик и вызвал правоохранителей. Они осмотрели место подрыва и выяснили, что неизвестные диверсанты заложили взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельсы и совершили подрыв. Следователи изъяли фрагмент поврежденного рельса и щебня для проведения экспертизы.

Издание отмечает, что поврежденные пути используются лишь для прохождения маневровых и грузовых поездов, пассажирские здесь не ходят с 2014 года.

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Любовь Ширижик
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