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В упрощенную Lada Granta добавили подушки безопасности

Avtograd news: «АвтоВАЗ» выпустил машины Lada Granta Classic'22 с подушками безопасности
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Lada

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» решил вернуть в производство автомобилей Lada Granta Classic 2022 года дополнительную опцию — в машины упрощенной версии добавили подушки безопасности. Первые автомобили уже сошли с конвейера, пишет паблик Avtograd news, который ранее давал инсайдерскую информацию с предприятия.

В дальнейшем концерн планирует собирать машины как с подушками безопасности, так и без них. Внедрение опции будет зависеть от наличия комплектующих. В 2023 году компания также хочет вернуть на свои автомобили антиблокировочную систему тормозов (АБС).

Компания начала выпуск автомобиля Lada Granta без подушек безопасности после двухмесячного простоя, когда концерн ограничил работу из-за последствий специальной военной операции России на Украине. Производство возобновилось, однако устаревшие модели начали выпускать в неполной комплектации. В частности, автомобили выпускались с пониженным экологическим классом, и в модели 2022 года поначалу отсутствовали тревожная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС и АБС.

С начала августа аварийную кнопку в машины модели Granta вернули. При этом внедорожник Lada Niva Travel сборки 2022 года решили выпускать без подушек безопасности. В компании объяснили, что речь идет об «упрощенной» версии машины.

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Мария Грушко
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