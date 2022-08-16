Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Собаки изжевали выигрышный лотерейный билет

11 News: в США организаторы лотереи выплатили выигрыш по изжеванному собаками билету

Фото: АГН «Москва»

Пара из американского штата Орегон направила организаторам лотереи изжеванный собаками лотерейный билет и получила выигрыш. Об этом сообщает 11 News.

Нэйтен и Рэйчел Лэмет купили лотерейный билет за три доллара (182 рубля) и оставили его в доме. Там билет нашли их питомцы — собаки Эппл и Джек. К возвращению хозяев они успели изжевать и разорвать его.

Хотя от билета почти ничего не осталось, пара решила проверить, не был ли он выигрышным. Они не могли сделать это самостоятельно, поэтому отправили обрывки по почте в штаб-квартиру лотереи. К письму они приложили фотографию питомцев.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

«Мой муж подумал, что это будет забавно и по меньшей мере поднимет кому-нибудь настроение. Он говорил, что билет точно выигрышный», — отметила Рэйчел.

Выигрыш составил восемь долларов (485 рублей). «Это слишком смешно. На полученные деньги мы обязательно купим собакам игрушки, которые можно жевать. Мы их любим, хотя иногда они ведут себя как сумасшедшие», — сказала Рэйчел.

В штаб-квартире лотереи порекомендовали хранить билеты там, где до них не смогут добраться питомцы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган мужчина ушел с работы пораньше из-за плохого настроения, решил купить лотерейный билет и неожиданно стал миллионером. Мужчина решил купить новый автомобиль, а оставшиеся деньги отложить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путин призвал Запад забыть о попытках «отменить» Россию
В США предупредили Украину о катастрофическом ударе России
Литва заявила об «иссякшем аппетите» Европы на санкции против России
В России отказались от создания аналога Booking
США предсказали экстремальную жару
Собаки изжевали выигрышный лотерейный билет
Зеленский создал «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма»
В МИД заявили об опасности пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Аналитик оценил риски ослабления рубля к осени
Названы главные ошибки при знакомстве в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.