Собаки изжевали выигрышный лотерейный билет

11 News: в США организаторы лотереи выплатили выигрыш по изжеванному собаками билету

Пара из американского штата Орегон направила организаторам лотереи изжеванный собаками лотерейный билет и получила выигрыш. Об этом сообщает 11 News.

Нэйтен и Рэйчел Лэмет купили лотерейный билет за три доллара (182 рубля) и оставили его в доме. Там билет нашли их питомцы — собаки Эппл и Джек. К возвращению хозяев они успели изжевать и разорвать его.

Хотя от билета почти ничего не осталось, пара решила проверить, не был ли он выигрышным. Они не могли сделать это самостоятельно, поэтому отправили обрывки по почте в штаб-квартиру лотереи. К письму они приложили фотографию питомцев.

«Мой муж подумал, что это будет забавно и по меньшей мере поднимет кому-нибудь настроение. Он говорил, что билет точно выигрышный», — отметила Рэйчел.

Выигрыш составил восемь долларов (485 рублей). «Это слишком смешно. На полученные деньги мы обязательно купим собакам игрушки, которые можно жевать. Мы их любим, хотя иногда они ведут себя как сумасшедшие», — сказала Рэйчел.

В штаб-квартире лотереи порекомендовали хранить билеты там, где до них не смогут добраться питомцы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган мужчина ушел с работы пораньше из-за плохого настроения, решил купить лотерейный билет и неожиданно стал миллионером. Мужчина решил купить новый автомобиль, а оставшиеся деньги отложить.