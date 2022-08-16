Европейская страна похвасталась ускоренным заполнением газовых хранилищ

Советник премьера Венгрии Балаж Орбан заявил об успехах в заполнении газовых хранилищ

Венгрии удается ускоренно заполнять газовые хранилища в то время, как другие страны Европы сталкиваются с проблемами, заявил советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. Его слова цитирует РИА Новости.

Он похвастался тем, что показатель обеспеченности у Венгрии — один из самых высоких в ЕС, и добавил, что по заполняемости государство тоже успешно и «находится в первых рядах».

«Газоснабжение нашей страны обеспечено: объем газа в хранилищах составляет 34 процента от общего годового потребления, 141 процент от потребления зимой и 82 процента годового бытового потребления», — уточнил советник.

Венгрия, политики в которой спорят с Брюсселем по разным вопросам и заявляют об ошибочности санкционной политики Евросоюза в отношении Москвы, согласовала для себя рост поставок газа из России. По договоренностям с «Газпромом», до конца августа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» будет дополнительно поступать по 2,6 миллиона кубометров ежедневно.

Параллельно «Газпром» продолжает вести прокачку по основному маршруту поставок в Европу, трубопроводу «Северный поток», на 20 процентах от мощности. Компания ссылается на санкционные препятствия для использования оборудования, которое ранее не возвращали из ремонта. На этом фоне добыча и продажа газа в дальнее зарубежье падают.