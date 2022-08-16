Зеленский обсудил с Макроном макрофинансовую помощь

Президент Украины Зеленский обсудил с главой Франции Макроном макрофинансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с главой Франции Эммануэлем Макроном. О содержании разговора он рассказал в своем Twitter.

«Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС [Запорожской АЭС]. Поблагодарил за весомую оборонительную поддержку», — написал он, добавив, что политики также обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине.

Помимо этого, президенты коснулись вызовов в сфере продовольственной безопасности и увеличения санкционного давления на Россию.

1 августа президент Франции также провел телефонный разговор с главой Украины. Разговор длился более трех часов, это была первая беседа Макрона и Зеленского после визита французского лидера в Киев, который состоялся 16 июня.