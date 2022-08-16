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Предсказан новый «Великий Потоп» в США

Science Advances: в ближайшие десятилетия в Калифорнии произойдет меганаводнение

Фото: Eric Thayer / Reuters

Специалисты Национального центра атмосферных исследований в Боулдере и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предсказали меганаводнение в Калифорнии в ближайшие десятилетия в результате глобального потепления. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Меганаводнение в отличие от обычного наводнения затрагивает большие площади и вызывает катастрофическое опустошение на затронутых территориях. Самым крупным наводнением в истории человечества является «Великий Потоп» 1861-62 года, затронувший штаты Орегон, Неваду и Калифорнию. Его вызывали рекордное количество осадков, которые непрерывно выпадали в течение нескольких недель до наводнения. Вода, затопившая множество городов, отступила только через несколько месяцев, а в результате бедствия погибло более четырех тысяч человек.

Результаты моделирования показывают, что меганаводнения являются редким, но регулярным явлением, которое происходит, когда над Тихим океаном образуются атмосферные «реки» — воздушные течения, сильно насыщенные влагой. Ранее она выпадала в виде снега над горами Калифорнии, однако сейчас и в будущем снегопады сменятся ливнями. Это приведет к тому, что масштабные наводнения будут повторяться не раз в несколько сотен лет, а каждые 50 или даже 30 лет в зависимости от того, насколько сильно поднимется средняя температура атмосферы.

Глобальное потепление уже удвоило вероятность меганаводнения, которое может обрушиться на Калифорнию любой зимой. И этот риск продолжает расти по мере повышения температуры над Тихим океаном.

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Александр Еникеев
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