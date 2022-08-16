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Минобороны России уличило Украину в нарушении требований Женевской конвенции

МО РФ заявило о нарушении Женевской конвенции после отступления ВСУ в Артемовске

Фото: РИА Новости

Военнослужащие союзных сил после отступления украинских войск с позиций в районе Артемовска уличили Киев и его западных союзников в прямом нарушении требований Женевской конвенции, сообщил журналистам представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, 14 августа южнее Артемовска в Донецкой народной республике на позициях, которые оставили подразделения 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), российскими военными было обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что после установки в боевое положение данные мины невозможно извлечь или обезвредить. Использование данного оружия является прямым нарушением требованием протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», который является частью Женевской конвенции, принятой в октябре 1980 года в Нью-Йорке.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в районе Артемовска, Соледара и Северска в ходе спецоперации отмечаются позитивные сдвиги. По словам офицера, в агломерации трех городов подразделения НМ ЛНР демонстрируют «существенные успехи», которые позволяют «смотреть с оптимизмом на происходящее».

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Варвара Кошечкина
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