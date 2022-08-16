В ГРУ заявили о планах США выделить 4,5 миллиарда долларов на оружие Украине

В ГРУ заявили, что власти США планируют выделить Украине ещё $4,5 млрд на вооружения

Власти США планируют выделить Украине еще 4,5 миллиарда долларов на вооружения. Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает РИА Новости.

«Бесконтрольная накачка киевского режима оружием — на эти цели администрация [президента США Джо] Байдена уже выделила 4 миллиарда и планирует еще 4,5 — повышает риски его попадания в руки международных террористов», — рассказал глава ГРУ.

Костюков добавил, что получаемой Киевом от американской стороны разворовывается и поступает на черные рынки вооружений, после чего оно попадает к террористическим организациям. По его словам, такая ситуация создает дополнительные риски на Ближнем Востоке.

Ранее Костюков заявил, что США готовят силы сирийской оппозиции для терактов на подконтрольной Дамаску территории. Он уточнил, что диверсионные группы готовят на американских базах на восточном берегу реки Евфрат и в зоне «Эт-Танф».