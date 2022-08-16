Мэр эстонского города отказалась избираться из-за сноса танка-памятника

ERR: мэр Нарвы Райк отказалась избираться в парламент из-за сноса танка-памятника Т-34

Мэр эстонского города Нарвы Катри Райк отказалась избираться на парламентских выборах в 2023 году из-за решения правительства снести танк-памятник Т-34. Ее слова приводит портал ERR.

«Такое у меня настроение в последние дни. Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. Сейчас я стараюсь работать только на благо Нарвы. И работы здесь хватит», — сказала глава города.

По ее словам, ее решение окончательно, однако в следующие месяца многое может измениться. Она объяснила, что на данный момент не представляет, как сидит в одном зале с людьми, которые постановили перенести советский памятник, несмотря на то, что Райк это решение понимает. «Но находиться с ними в одном зале я бы не хотела», — добавила она.

Ранее премьер страны Кая Каллас сообщила, что помимо танка-памятника Т-34, эстонские власти перенесут еще шесть советских монументов. Отмечается, что власти Эстонии решили демонтировать танк в Нарве, несмотря на протесты местных жителей.