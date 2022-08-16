Шойгу оценил ситуацию с безопасностью в Европе

Шойгу заявил, что в Европе ситуация с безопасностью стала хуже, чем в годы холодной войны

В Европе ситуация с безопасностью стала хуже, чем в годы холодной войны. Такую оценку озвучил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, выступая во вторник, 16 августа, на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022». Его цитирует ТАСС.

По словам министра, деятельность НАТО в настоящее время приобрела максимально антироссийскую направленность.