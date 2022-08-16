МЧС опровергло взрыв в жилом доме в Подмосковье

МЧС опровергло взрыв газа в жилом доме в Красногорске

МЧС опровергло взрыв газа в жилом доме в подмосковном городе Красногорске. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в экстренных службах города.

По утверждению представителя спасательного ведомства, было только возгорание мусора.

Ранее РЕН ТВ сообщил в взрыве газа в жилом доме в Красногорске. Авария произошла на улице Карбышева. По информации телеканала, в результате произошедшего один человек пострадал.