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МЧС опровергло взрыв в жилом доме в Подмосковье

МЧС опровергло взрыв газа в жилом доме в Красногорске

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

МЧС опровергло взрыв газа в жилом доме в подмосковном городе Красногорске. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в экстренных службах города.

По утверждению представителя спасательного ведомства, было только возгорание мусора.

Ранее РЕН ТВ сообщил в взрыве газа в жилом доме в Красногорске. Авария произошла на улице Карбышева. По информации телеканала, в результате произошедшего один человек пострадал.

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Марина Совина
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