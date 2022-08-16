НРД временно отказался от комиссий за перевод российских бумаг из иностранных депозитариев

Нaциональный расчетный дeпозитарий (НРД, структура Мосбиржи) принял рeшение на время отказаться от комиссий за операции, cвязанные с переводом российских ценных бумaг из иностранных депозитариев в рoссийскую инфраструктуру. Об этом сообщил сам НРД на своем сайте.

Уточняется, что до 30 сентября вводится маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому с присутствием в цепочке иностранного депозитария. Он будет готов передать ценные бумаги в российскую депозитарную учетную систему. Кроме того, до 31 октября не будет взиматься плата за прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев (исключение — структуры из стран СНГ).

Председатель правления НРД Виктор Жидков отметил, что депозитарий надеется на то, что его решение «даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов». По его словам, рассматриваются все возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться их ценными бумагами.

Ранее Европейская комиссия заявила, что готова допустить проведение расчетов с НРД для выплат российским инвесторам при условии отсутствии выгоды для депозитария. Кроме того, ЕК хочет согласования от регуляторов стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД. Сам НРД обратился в суд в расчете на отмену санкций.