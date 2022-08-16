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Охранника российского клуба осудили за нападение на посетителя 15 лет назад

В Екатеринбурге охранника клуба осудили на 4,5 года за избиение посетителя в 2006 году

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 42-летнего охранника ночного клуба за нападение на посетителя, совершенное 15 лет назад. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он частично признал вину и возместил ущерб пострадавшему.

По данным ведомства, в ноябре 2006 года фигурант завел посетителя клуба в служебное помещение, сказав, что проверит его на наличие наркотиков. Там он ударил потерпевшего кулаком в живот, а затем ногой по голове. Во время избиения жертва неоднократно сказала о своей непричастности к правонарушению. Тогда охранник пригрозил ему ножом и забрал телефон.

Фигурант был объявлен в розыск, но обнаружить его удалось только в 2021 году.

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Екатерина Власова
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