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Минюст США опроверг кражу ФБР паспортов Трампа

Министерство юстиции США опровергло изъятие ФБР паспортов при обыске поместья Трампа

Фото: Hannah Beier / Reuters

Министерство юстиции США выступило с опровержением заявления бывшего американского президента Дональда Трампа о краже проводившими обыски в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида агентами Федерального бюро расследований (ФБР) его паспортов, сообщила ведущая телеканала CBS Нора О'Доннелл в своем Twitter.

«По словам представителя Министерства юстиции, ФБР не располагает паспортами бывшего президента Трампа», — сказано в сообщении.

Она также добавила, в ведомстве пообещали вернуть бывшему главе государства какие-либо изъятые предметы, которые не были указаны в ордере.

Ранее Трамп допустил, что ФБР могло подкинуть любые улики при обыске в его поместье. Он отметил, что ФБР приказало людям, находящимся в его доме, выключить камеры наблюдения, запретило проходить через комнаты и оставаться снаружи.

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Марина Совина
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