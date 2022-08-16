Минюст США опроверг кражу ФБР паспортов Трампа

Министерство юстиции США опровергло изъятие ФБР паспортов при обыске поместья Трампа

Министерство юстиции США выступило с опровержением заявления бывшего американского президента Дональда Трампа о краже проводившими обыски в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида агентами Федерального бюро расследований (ФБР) его паспортов, сообщила ведущая телеканала CBS Нора О'Доннелл в своем Twitter.

«По словам представителя Министерства юстиции, ФБР не располагает паспортами бывшего президента Трампа», — сказано в сообщении.

Она также добавила, в ведомстве пообещали вернуть бывшему главе государства какие-либо изъятые предметы, которые не были указаны в ордере.

Ранее Трамп допустил, что ФБР могло подкинуть любые улики при обыске в его поместье. Он отметил, что ФБР приказало людям, находящимся в его доме, выключить камеры наблюдения, запретило проходить через комнаты и оставаться снаружи.