Россияне рассказали о желании получать дополнительный доход к пенсии

Опрос ВЦИОМ: 57 процентов россиян заявили о желании получать дополнительный доход к пенсии

Чуть больше половины (57 процентов) работающих россиян рассказали о желании получать дополнительный доход на пенсии, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнение (ВЦИОМ). Об этом пишет РИА Новости.

Так, на вопрос, рассчитывают ли россияне кроме государственной пенсии на какие-либо дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста, 57 процентов респондентов ответили положительно, 37 процентов — отрицательно, 6 процентов затруднились с ответом.

При этом среди тех, кто рассчитывает на дополнительный источник дохода, мужчин больше, чем женщин — 62 процентов против 52 процентов. Кроме того, таких больше среди тех, кто оценивает свое материальное положение как очень хорошее (73 процентов), чем среди тех, кто оценивает его как среднее (54 процентов) и очень плохое (47 процентов).

Ранее опрос сервиса «Зарплата.ру» показал, что трудовую деятельность хотят продолжать большинство (почти 60 процентов) опрошенных. Однозначно собираются работать 58 процентов участников опроса. Из тех, кто желает работать, 48 процентов уточнили, что это будет зависеть от состояния здоровья. Кроме того, почти половина опрошенных (48 процентов) считают, что на пенсии им придется урезать расходы и жить «по возможностям».