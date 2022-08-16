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Сообщение о пожаре в строящейся школе Пензы оказалось частично недостоверным

Сообщение о пожаре в строящейся школе микрорайона Спутник оказалось частично недостоверным

Кадр: группа «Подслушано Спутник | Пенза» во ВКонтакте

Сообщение о пожаре в строящейся школе в Пензенской области оказалось частично недостоверным.

В тематическом сообществе «Подслушано Спутник | Пенза», подписчиками которого являются более 40 тысяч человек, появилась публикация, в которой утверждалось, что на улице Алой в микрорайоне Спутник в Пензе якобы загорелась новая строящаяся школа. К посту также прикреплена видеозапись, на которой запечатлен черный столб дыма.

Источник информации и автор видеоролика в публикации не указан — вероятно, им стал один из подписчиков или админов паблика. Опубликованная запись длится 14 секунд, видеоряд или планы в ней по мере воспроизведения практически не меняются — на кадрах едва ли можно разглядеть детали происходящего, в том числе точную локализацию возгорания. Никаких более развернутых комментариев по поводу происшествия в посте не представлено.

Впоследствии в пресс-службе регионального управления МЧС России по Пензенской области изданию PenzaInform.ru подтвердили факт пожара, однако уточнили, что загорелось не строящееся здание, а строительный мусор на стройплощадке школы. Огонь оперативно ликвидировали шесть спасателей, в результате ЧП никто не пострадал. «При проведении сварочных работ загорелся строительный мусор. Возгорание потушили в кратчайшие сроки, ущерб технике и стройматериалам причинен не был», — рассказали представители фирмы-застройщика района «Термодом». Кроме того, они заверили, что случившееся никак не повлияет на сроки строительства и введения школы в эксплуатацию.

Публикация из сообщества «Подслушано Спутник | Пенза» не получила широкого охвата в соцсетях или СМИ, что свидетельствует о недоверии журналистского сообщества указанным сведениям. Некоторые региональные издания освещали произошедшее до официального комментария МЧС, однако не утверждали, что горит здание школы, — к примеру, такая новость появилась на портале Smi58.Ru.

При этом точная информация о случившемся от спасателей и опровержение заявлений о пожаре в строящемся учебном заведении более широко разошлись по средствам массовой информации. Также соответствующий пост-опровержение опубликовали и в сообществе-первоисточнике. Заметки на эту тему появились, в частности, в изданиях «Столица 58», The Penza Post, «Пензенская правда».

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Варвара Кошечкина
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