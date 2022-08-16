Конфликт между экс-супругами в российском регионе привел к перестрелке

В Краснодаре приезжие открыли стрельбу из пистолета во время конфликта бывших супругов

В Краснодаре произошла перестрелка во время конфликта бывших супругов. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным ведомства, 15 августа мужчина приехал на улицу Российская, чтобы встретиться с бывшей женой и вернуть ей автомобиль. Во время диалога экс-супруг отвернулся, и женщина распылила ему в лицо баллончик с перцовым газом. Затем несколько приезжих выстрелили из травматического пистолета в мужчину, поранив ему палец. После этого фигуранты сели в машину и скрылись с места.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.