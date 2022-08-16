В Совфеде заявили о попытках превратить Россию в полигон для диверсий

Сенатор Клишас заявил, что попытку превратить Россию в полигон для диверсий надо пресечь

Попытку превратить России в полигон для диверсий необходимо жестко пресечь, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жестко пресечена. Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета», — написал сенатор.

Ранее в Джанкойском районе Крыма сдетонировали боеприпасы. Прибывший на место ЧП глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о двух пострадавших, заверив, что сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Позднее в Минобороны России заявили, что пожар и детонация боеприпасов на складе произошли в результате диверсии. Там уточнили, что ущерб был нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция и железнодорожное полотно.