Посольство России сочло провокацией полет британского самолета над Черным морем

Посольство России в Лондоне сочло провокацией полет британского самолета над Черным морем

Посольство России в Лондоне сочло «намеренной провокацией» полет британского разведывательного самолета Boeing RC-135W Rivet Joint над Черным морем в сторону российской территории. Об этом сообщает ТАСС.

Диппредставительство опубликовало скриншот с портала FlightRadar24, согласно которому самолет следовал с запада на восток над Черным морем и находился на тот момент юго-восточнее Крыма. «Похоже, ZZ664 [регистрационный номер указанного самолета] — еще одна намеренная провокация, предпринятая Великобританией в настоящий момент», — говорится в публикации посольства в Twitter.

Позднее самолет изменил маршрут. Сейчас, по данным портала, он находится юго-западнее Крыма.

Ранее Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. В российском военном ведомстве такую просьбу расценили как сознательную провокацию Британии. Перед Воздушно-космическими силами (ВКС) поставили задачу не допустить нарушения границы России.

