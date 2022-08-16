Стало известно о подаче заявки Британией на перелет самолета RC-135 над Россией

Минобороны России предостерегло британские ВВС от провокаций с самолетом-разведчиком

Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения Минобороны, которое передает РИА Новости.

В российском военном ведомстве такую просьбу расценили как сознательную провокацию Британии. Перед Воздушно-космическими силами (ВКС) поставили задачу не допустить нарушения границы России.

Последствия провокации Великобритании будут лежать исключительно на ней, подчеркнули в Минобороны.

До этого ведомство сообщало о нарушении границ британским самолетом-разведчиком. Воздушное судно двигалось в сторону государственной воздушной границы России и нарушило ее в районе мыса Святой Нос в Мурманской области.

Уточнялось, что на перехват британского самолета из состава дежурных по ПВО подняли истребитель МиГ-31бм. В Совфеде сочли действия воздушного судна угрозой и назвали представителей ряда стран Запада обнаглевшими.