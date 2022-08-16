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Москвичку отправят на принудительное лечение за убийство своих детей

Жительницу Москвы отправят на принудительное лечение за убийство своих детей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Москвы отправится на принудительное лечение за убийство своих детей. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 16 августа, сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, в начале 2021 года 37-летняя москвичка сперва задушила шарфом свою спящую 11-летнюю дочь, а затем накинула ремень на шею трехлетнего сына, убив и его.

Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Оно лишило ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому фигурантке назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее в Иркутской области были найдены тела мужчины и женщины со множественными ножевыми ранениями.

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Леонид Микуляк
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