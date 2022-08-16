Москвичку отправят на принудительное лечение за убийство своих детей

Жительницу Москвы отправят на принудительное лечение за убийство своих детей

Жительница Москвы отправится на принудительное лечение за убийство своих детей. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 16 августа, сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, в начале 2021 года 37-летняя москвичка сперва задушила шарфом свою спящую 11-летнюю дочь, а затем накинула ремень на шею трехлетнего сына, убив и его.

Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Оно лишило ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Поэтому фигурантке назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее в Иркутской области были найдены тела мужчины и женщины со множественными ножевыми ранениями.