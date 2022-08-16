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Двойное убийство совершено в российском регионе

Тела мужчины и женщины со множественными ножевыми ранениями найдены в Иркутской области

Фото: Lenta.ru

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту совершения двойного убийства в поселке Новая Игирма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 12 августа в российском регионе были обнаружены тела 55-летнего мужчины и 59-летней женщины со множественными ножевыми ранениями груди, шеи и головы. Они находились на территории частного домовладения. Мужчину нашли в бане, а женщину — в доме.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы и допрашивают свидетелей. В совершении преступления подозревается 33-летний уроженец Читинской области. Другие подробности пока неизвестны.

8 августа сообщалось о задержании 35-летнего мужчины за убийство родителей-пенсионеров, проживавших в Балашихе. На допросе он сознался в расправе и назвал мотивом преступления накопившиеся семейные разногласия. Ему предъявлено обвинение в двойном убийстве.

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Любовь Ширижик
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