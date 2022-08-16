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Госдума попросит Генпрокуратуру изучить возможность разблокировки Instagram

В Госдуме попросят генпрокурора Краснова изучить возможность разблокировки Instagram в РФ

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил, что намерен направить генпрокурору России Игорю Краснову письмо, в котором попросит изучить возможность разблокировки социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Как сообщают «Известия», об этих планах Демин рассказал на встрече с блогерами в Екатеринбурге.

«Мы напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России», — сказал глава комитета. Он добавил, что предложит разблокировать соцсеть на территории страны, если обнаружится, что подобные посты действительно удаляются при модерации.

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Демин подчеркнул, что за время блокировки площадки доходы блогеров упали на 70-90 процентов. Кроме того, из-за ограничения доступа к соцсети представители малого и среднего бизнеса лишились площадки, с помощью которой могли продвигать свои товары и услуги.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что вопрос о том, чтобы разблокировать Instagram в России, планируется поднять на первом заседании осенней сессии нижней палаты парламента.

Instagram заблокировали на территории России 11 марта. Доступ к площадке ограничили по требованию Генпрокуратуры. Причиной стало то, что компания Meta, которой принадлежит площадка, разрешила публиковать в соцсети в ряде стран призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. 21 марта суд признал компанию Meta, которой принадлежит соцсеть, экстремистской организацией.

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Ксения Кривотулова
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