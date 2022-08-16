Госдума попросит Генпрокуратуру изучить возможность разблокировки Instagram

В Госдуме попросят генпрокурора Краснова изучить возможность разблокировки Instagram в РФ

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил, что намерен направить генпрокурору России Игорю Краснову письмо, в котором попросит изучить возможность разблокировки социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Как сообщают «Известия», об этих планах Демин рассказал на встрече с блогерами в Екатеринбурге.

«Мы напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России», — сказал глава комитета. Он добавил, что предложит разблокировать соцсеть на территории страны, если обнаружится, что подобные посты действительно удаляются при модерации.

Демин подчеркнул, что за время блокировки площадки доходы блогеров упали на 70-90 процентов. Кроме того, из-за ограничения доступа к соцсети представители малого и среднего бизнеса лишились площадки, с помощью которой могли продвигать свои товары и услуги.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что вопрос о том, чтобы разблокировать Instagram в России, планируется поднять на первом заседании осенней сессии нижней палаты парламента.

Instagram заблокировали на территории России 11 марта. Доступ к площадке ограничили по требованию Генпрокуратуры. Причиной стало то, что компания Meta, которой принадлежит площадка, разрешила публиковать в соцсети в ряде стран призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. 21 марта суд признал компанию Meta, которой принадлежит соцсеть, экстремистской организацией.