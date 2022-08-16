Названы самые модные модели сапог на осень 2022 года

The Voice: самой модной моделью сапог осенью 2022 года станут ботфорты

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные модели сапог на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В грядущем сезоне актуальными вариантами упомянутой обуви станут ботфорты и сапоги на платформе. Причем в первом случае специалисты порекомендовали присмотреться к изделиям из натуральных материалов на устойчивом каблуке и с широким голенищем.

Помимо прочего, в список трендов попали сапоги с острым носом и меховой отделкой. По мнению экспертов, данные варианты визуально удлинят ноги и придадут образу элегантности.

В завершение авторы материала отметили ковбойские и резиновые сапоги. Как считают журналисты, подобные модели являются универсальными и их можно сочетать с любой одеждой. Например, они будут удачно смотреться не только с джинсами и юбками, но и с платьями из легких тканей.

Раннее в августе российский стилист Цветана Софронова назвала худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. По словам эксперта, в первую очередь необходимо отказаться от сникеров, ботильонов или ботфортов на шпильке. Вместо них она порекомендовала присмотреться к классическим черным кедам, а также коротким и однотонным дутикам без застежек.