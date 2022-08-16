В центре Москвы автомобиль сбил велосипедиста и попал на видео

В центре Москвы автомобиль сбил переезжавшего дорогу велосипедиста

В центре Москвы на 2-й Тверской-Ямской улице автомобиль сбил человека, который переезжал дорогу на велосипеде. Видеозапись случившегося публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как велосипедист пересекает многополосную дорогу на перекрестке. Его сбивает автомобиль, который движется по крайней левой полосе.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее на Мясницкой улице в центре Москвы грузовик на полной скорости сбил человека, который ехал на электросамокате.