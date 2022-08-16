В центре Москвы автомобиль сбил велосипедиста и попал на видео
В центре Москвы автомобиль сбил переезжавшего дорогу велосипедиста
В центре Москвы на 2-й Тверской-Ямской улице автомобиль сбил человека, который переезжал дорогу на велосипеде. Видеозапись случившегося публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.
На кадрах видно, как велосипедист пересекает многополосную дорогу на перекрестке. Его сбивает автомобиль, который движется по крайней левой полосе.
Как сообщили в ГИБДД, пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее на Мясницкой улице в центре Москвы грузовик на полной скорости сбил человека, который ехал на электросамокате.