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В центре Москвы автомобиль сбил велосипедиста и попал на видео

В центре Москвы автомобиль сбил переезжавшего дорогу велосипедиста

В центре Москвы на 2-й Тверской-Ямской улице автомобиль сбил человека, который переезжал дорогу на велосипеде. Видеозапись случившегося публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как велосипедист пересекает многополосную дорогу на перекрестке. Его сбивает автомобиль, который движется по крайней левой полосе.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее на Мясницкой улице в центре Москвы грузовик на полной скорости сбил человека, который ехал на электросамокате.

Анастасия Шейкина
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