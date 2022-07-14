Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В центре Москвы грузовик сбил человека на электросамокате и попал на видео

На Мясницкой улице грузовик сбил человека на электросамокате, переезжавшего перекресток

В центре Москвы на Мясницкой улице грузовик на полной скорости сбил человека, который ехал на электросамокате. Видеозапись аварии публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как электросамокатчик переезжает перекресток, на него со спины едет грузовой автомобиль. На полной скорости он наезжает на человека на самокате.

Дептранс не сообщил о состоянии пострадавшего. По его данным, из-за аварии движение по улице затруднено.

Ранее в Пресненском районе столицы самосвал сбил женщину с ребенком. Двух пострадавших госпитализировали.

Мировая история санкций
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию после появления новых подвидов омикрона
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Губерниев рассказал о примирении с Бузовой
Ценам на нефть пообещали падение
Море на российском курорте окрасилось в кровавый цвет
России предрекли появление механизмов для остановки укрепления рубля
Байден заявил об усилиях США для поражения России
В российском регионе из-за угроз взрыва эвакуировали 200 детсадов
В ЛНР сообщили о закреплении союзных сил на окраинах Соледара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.