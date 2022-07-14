В центре Москвы грузовик сбил человека на электросамокате и попал на видео

На Мясницкой улице грузовик сбил человека на электросамокате, переезжавшего перекресток

В центре Москвы на Мясницкой улице грузовик на полной скорости сбил человека, который ехал на электросамокате. Видеозапись аварии публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

На кадрах видно, как электросамокатчик переезжает перекресток, на него со спины едет грузовой автомобиль. На полной скорости он наезжает на человека на самокате.

Дептранс не сообщил о состоянии пострадавшего. По его данным, из-за аварии движение по улице затруднено.

Ранее в Пресненском районе столицы самосвал сбил женщину с ребенком. Двух пострадавших госпитализировали.