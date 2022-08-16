Праздник по случаю завершения сенокоса пройдет под Тулой

Фестиваль «Сено-солома» пройдет на Куликовом поле под Тулой

Фестиваль «Сено-солома», посвященный завершению сенокоса, пройдет на Куликовом поле под Тулой. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Куликово поле».

Как уточняется, мероприятие состоится 20 августа.

«В августе на Куликовом поле традиционно завершается сенокосная пора. Заготовленные сено и солома высоко ценились в старину: они не только шли на корм скоту, но и служили постелью для человека, использовались для кровли крыш и утепления дома. А сам период, когда пополнялись запасы, непременно сопровождался всеобщим весельем», — рассказали в пресс-службе.

Для посетителей фестиваля организуют мастер-классы по изготовлению кукол из ткани и соломы, вырезанию фигурок животных из дерева и плетению венков и ковриков. Также на площадке будет работать медовая ярмарка, где гости смогут продегустировать несколько видов меда, изготовить свечу из пчелиного воска и примерить костюм пчеловода.

Кроме того, посетители смогут попробовать традиционные блюда и напитки, прокатиться на бричке и послушать выступления фольклорных ансамблей.