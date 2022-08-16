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Певец SHAMAN дважды сломал стойку микрофона на своем первом концерте в Крыму

Певец SHAMAN два раза сломал стойку микрофона во время своего первого концерта в Крыму

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

30-летний российский исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) два раза сломал стойку микрофона во время своего первого концерта в Крыму. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артист стал хедлайнером первого дня фестиваля «Таврида.Арт», прошедшего в бухте Капсель под Судаком. Во время исполнения своих хитов «Я русский» и «Встанем» музыкант дважды сломал стойку, на которой фиксировался микрофон. На сцену также вышли сотрудники Росгвардии, исполнившие вместе с исполнителем его композиции.

Ранее стало известно, что SHAMAN в 2,5 раза обогнал рэпера Моргенштерна по числу поисковых запросов в «Яндексе». По данным «Яндекс.Wordstat», общее число поисковых запросов по музыканту составило 2,8 миллиона, тогда как у Алишера — 1,2 миллиона.

В начале августа клип артиста попал в топ-100 лучших клипов мира. Видеоролик на песню «Я русский» занял 92-е место в мировом хит-параде, собрав почти семь миллионов просмотров на Youtube. По этому показателю он обогнал клип американского поп-исполнителя Джастина Бибера Baby.

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Анастасия Астахова
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