SHAMAN обогнал Моргенштерна по числу поисковых запросов в 2,5 раза

Певец SHAMAN в 2,5 раза обогнал рэпера Моргенштерна по числу поисковых запросов в Яндексе

30-летний российский исполнитель SHAMAN в 2,5 раза обогнал рэпера Моргенштерна по числу поисковых запросов в «Яндексе». Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

По данным «Яндекс.Wordstat», общее число поисковых запросов по музыканту составило 2,8 миллиона, тогда как у Моргенштерна — 1,2 миллиона. SHAMAN вышел в лидеры среди российских певцов, обогнав Валю Карнавал (898 тысяч запросов), Клаву Коку (830 тысяч запросов), Егора Крида (802 тысячи запросов), Даню Милохина (277 тысяч запросов), Ольгу Бузову (273 тысячи запросов) и Slava Marlow (94 тысячи запросов).

Исполнитель поделился новостью в своих социальных сетях, обратившись к другим артистам. «Коллеги, простите, так уж вышло!» — написал музыкант.

Ранее клип SHAMAN попал в топ-100 лучших клипов мира. Видеоролик на песню «Я русский» занял 92-е место в мировом хит-параде, собрав почти семь миллионов просмотров на Youtube. По этому показателю он обогнал клип американского поп-исполнителя Джастина Бибера Baby.

В конце июля певец занял первое место в трендах YouTube.