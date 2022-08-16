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Туроператоры рассказали о сроках оформления шенгена в разных странах

Туроператоры Profi.Travel рассказали, в консульствах каких стран проще получить шенген

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Туроператоры рассказали, в каких странах проще всего российские туристы могут получить шенгенскую визу, пишет Profi.Travel.

Как уточнили специалисты, оперативнее всего сейчас выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты. По их словам, запись есть на ближайшие дни. Несмотря на то, что оформление не занимает много времени, визу ставят только на срок поездки. Туроператоры добавили, что это часто не устраивает заявителей, поскольку у них есть планы на путешествия и в более поздние даты.

Российские туристы активно подают заявления на получение шенгена в консульства Италии, Франции, Германии и Финляндии. «Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября», — подчеркнули эксперты. По их словам, среди путешественников есть небольшая паника, о которой говорит возросшее число звонков, но не заявок.

Специалисты добавили, что быстрее всего оформление происходит в итальянской консульской службе — от двух до трех недель. В остальных странах период выдачи визы — не менее 21 дня.

Ранее основатель визового центра «ЭкспертВиз» назвал россиянам Францию, Италию и Грецию наиболее простыми для получения шенгенской визы странами.

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Марина Совина
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