Названы лучшие стрижки для девушек с тонкими волосами

Who What Wear: микробоб и пикси с мягкими линиями — лучшие стрижки для тонких волос

Редактор портала Who What Wear Жизель Ла Помп-Мур, креативный директор косметологической компании Aveda Майкл Лендон и основательница бьюти-салона Stil Кристель Лундквист назвали лучшие короткие стрижки для девушек с тонкими волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперты порекомендовали обладательницам прядей подобного типа отдавать предпочтение прическам микробоб и пикси с мягкими линиями. Что касается создания последней, специалисты посоветовали добавить к ней длину на макушке и убрать челку. Кроме того, выигрышно, по их мнению, будут смотреться укладки с ровным срезом. «Важно найти правильную стрижку, соответствующую структуре и густоте волос», — отметила Лундквист.

В то же время собеседники издания обратили внимание на важность ежедневного ухода за прядями. Они призвали использовать средства для придания объема, сухие шампуни, а также сушить волосы вниз головой.

В июне российский стилист Анна Варшавская назвала россиянкам визуально омолаживающие лицо стрижки. Эксперт заявила, что чем женщина становится старше, тем короче должна быть длина ее волос. «Длинные прически не всегда сочетаются с деловым стилем, а средняя и короткая длина как раз создают эффект антиэйдж», — отметила парикмахер.