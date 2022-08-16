Профессиональный лыжник разбился насмерть в первый день путешествия в горы
Британский турист погиб во время катания на лыжах во французских Альпах. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, 34-летний Майкл Роуэлл (Michael Rowell) отправился с другом на горнолыжный курорт Шамони. В первый день путешествия приятели решили спуститься со склона горы за пределами обозначенных трасс.
В результате мужчина поскользнулся, упал со скалы высотой 24 метра и разбился насмерть. Отмечается, что Роуэлл был профессиональным лыжником, он занимался этим видом спорта с пяти лет.
На место происшествия прибыла бригада спасателей на вертолете, однако к тому времени турист скончался из-за многочисленных травм. Его шлем нашли в 50 метрах от того места, где было обнаружено тело.
Ранее в июле британская туристка во время прогулки с мужем в Доломитовых Альпах на севере Италии упала с 30-метровой высоты и разбилась насмерть. Женщина потеряла равновесие и сорвалась с тропы на глазах у супруга — она пролетела вниз около 100 футов (30 метров).