Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Профессиональный лыжник разбился насмерть в первый день путешествия в горы

Британский турист разбился насмерть на горнолыжном курорте Шамони во Франции

Фото: Xiao Yazhuo / Globallookpress.com

Британский турист погиб во время катания на лыжах во французских Альпах. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, 34-летний Майкл Роуэлл (Michael Rowell) отправился с другом на горнолыжный курорт Шамони. В первый день путешествия приятели решили спуститься со склона горы за пределами обозначенных трасс.

В результате мужчина поскользнулся, упал со скалы высотой 24 метра и разбился насмерть. Отмечается, что Роуэлл был профессиональным лыжником, он занимался этим видом спорта с пяти лет.

На место происшествия прибыла бригада спасателей на вертолете, однако к тому времени турист скончался из-за многочисленных травм. Его шлем нашли в 50 метрах от того места, где было обнаружено тело.

Ранее в июле британская туристка во время прогулки с мужем в Доломитовых Альпах на севере Италии упала с 30-метровой высоты и разбилась насмерть. Женщина потеряла равновесие и сорвалась с тропы на глазах у супруга — она пролетела вниз около 100 футов (30 метров).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Аксенов сообщил о пострадавших из-за детонации боеприпасов в Крыму
Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине
В Ереване работу метро приостановили из-за сигнала о минировании
Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком
Шойгу заявил об окончании однополярного мира из-за спецоперации на Украине
Глава Крыма сообщил подробности об эвакуации жителей после взрыва боеприпасов
Путин высказался о поездке Пелоси на Тайвань
Путин заявил о попытках Запада сохранить ускользающую гегемонию
Психолог поделилась инструкцией по правильному выходу из токсичных отношений
Профессиональный лыжник разбился насмерть в первый день путешествия в горы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.