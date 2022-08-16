Профессиональный лыжник разбился насмерть в первый день путешествия в горы

Британский турист разбился насмерть на горнолыжном курорте Шамони во Франции

Британский турист погиб во время катания на лыжах во французских Альпах. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, 34-летний Майкл Роуэлл (Michael Rowell) отправился с другом на горнолыжный курорт Шамони. В первый день путешествия приятели решили спуститься со склона горы за пределами обозначенных трасс.

В результате мужчина поскользнулся, упал со скалы высотой 24 метра и разбился насмерть. Отмечается, что Роуэлл был профессиональным лыжником, он занимался этим видом спорта с пяти лет.

На место происшествия прибыла бригада спасателей на вертолете, однако к тому времени турист скончался из-за многочисленных травм. Его шлем нашли в 50 метрах от того места, где было обнаружено тело.

Ранее в июле британская туристка во время прогулки с мужем в Доломитовых Альпах на севере Италии упала с 30-метровой высоты и разбилась насмерть. Женщина потеряла равновесие и сорвалась с тропы на глазах у супруга — она пролетела вниз около 100 футов (30 метров).