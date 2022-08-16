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В Черкесске открыли новый сквер в честь столетия КЧР

В Черкесске открыли новый сквер в честь столетия Карачаево-Черкесии

Кадр: Telegram-канал «Рашид Темрезов»

В Карачаево-Черкесии к празднованию столетия со дня образования республики открыли новый сквер. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на главу региона Рашида Темрезова.

Как отмечается, новая зона отдыха появилась на проспекте Ленина в столице республике Черкесске. Территорию, где прошло благоустройство, выбрали сами жители города в рамках голосования в прошлом году.

«Уверен, сквер полюбится как молодежи, так и старшему поколению. Хочется, чтобы он стал не просто местом отдыха, но и площадкой для музыкантов, художников и артистов — творческих людей, которые своим искусством будут делать еще приятнее и интереснее досуг жителей и гостей города», — заявил Темрезов.

Уточняется, что в ходе работ в сквере уложили новую плитку, установили новое освещение и современные скамейки. Кроме того, на территории обустроили зеленые зоны и разбили цветники.

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Варвара Кошечкина
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