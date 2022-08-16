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Треть сахарных заводов на Украине остановят работу из-за цен на газ

Украинская ассоциация производителей сахара объявила остановку 10 заводов из-за цен на газ

Фото: Emmanuel Foudrot / Illustration / Reuters

Украинская ассоциация производителей сахара «Укрцукор» сообщила об остановке в стране 10 заводов. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято из-за цен на газ. В ассоциации подчеркнули, что из-за стоимости топлива производство сахара стало убыточным. В качестве примера «Укрцукор» привела Гнидовский сахарный завод. В частности, при цене топлива более 2 тысяч долларов производство сахара становится нерентабельным. «Если бы Гнидовский сахарный завод работал только на газе, то ежесуточно мы должны отдать минимум 400 тонн сахара только на газ, при том что завод будет производить 600-700 тонн в сутки», — пояснил заместитель директора предприятия Александр Никишин.

В результате на Украине запустятся только 22 сахарных завода. Таким образом, работу остановят треть предприятий в стране.

Ранее стало известно, что на Украине резко подорожал газ для производств. Его закупочная стоимость с июля поднялась на 50 процентов и составила 45 гривен (1,23 доллара) за кубический метр.

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Марина Совина
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